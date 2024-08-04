Активистка из Шатуры вышла в полуфинал конкурса «Большая перемена»

Третий год подряд активистка из Шатуры Виталия Ивашкина выходит в полуфинал «Большой перемены» в направлении «Делай Добро!». Это направление для тех, кто любит совершать добрые поступки, кто хочет создавать и развивать общественные проекты.

Чтобы попасть в полуфинал, девушка подготовила видеовизитку о себе, написала эссе, прошла тесты, а также решила кейс - социальный проект от Ассоциации волонтерских центров для развития клубов премии «МыВместе».

Виталия участвовала и в слете лидеров региональных лиг клубов «Большой перемены» и координаторов региональных команд Всероссийского конкурса «Большая перемена». Его провели с 18 по 21 июля на территории мастерской управления «Сенеж».

А с 6 по 10 сентября девушку уже ждут в Липецке. Там она вместе с командой разработает новые социальные проекты и пройдет испытания.

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