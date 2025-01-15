15 января 2025, 21:35

Активистка «Единой России» Ирина Беспалова презентовала свою книгу в Балашихе

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Очередное заседание клуба «Гармония» провели в Общественной палате городского округа Балашиха. Участницы встречи обсудили планирование своей жизни, а активистка женского движения партии «Единая Россия» Ирина Беспалова презентовала свою книгу «Твои 5 лет».

Почетными гостями мероприятия стали исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ульяна Кондрякова, а также члены семей бойцов специальной военной операции.

По словам председателя Общественной палаты округа Елены Жаровой, клуб «Гармония» создали для того, чтобы женщины знали, что они не одни, для общения и взаимопомощи.

«Инициатором встреч может стать каждый. Наши двери открыты для всех. Сегодня рады были видеть Ирину. Она презентовала нам свою книгу», - добавила Елена.

Мероприятие традиционно завершилось чаепитием.

Напомним, что женский клуб для общения и обмена опытом «Гармония» открыли на базе Общественной палаты Балашихи в ноябре 2019 года. Его участницы посещают экскурсии и мастер-классы, занятия с психологами и косметологами. Помимо этого, они активно помогают бойцам специальной военной операции: собирают гуманитарную помощь для Донбасса и беженцев в Подмосковье.

Узнать подробности стать участницей клуба можно по ссылке.

Книги Балашиха
15 января 2025, 22:56
Проекты по инициативному бюджетированию представят в Химках с 16 января
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Проекты, которые вынесут на голосование по программе инициативного бюджетирование, представят жителям Химок. Показ презентаций начнется с 16 января.

Так, на базе Дома юных техников «Интеграл» планируют создать центр военно-технических видов спорта. Реализацию проекта обсудят на встрече 16 января в 19:00 по адресу: улица Лавочкина, дом № 7.

Помимо этого, на голосование представят проект по созданию детского эковелоцентра в Левобережном микрорайоне. Его основной целью станет популяризация велоспорта. Встреча и обсуждение перспективы состоятся 16 января в 14:00 по адресу: Ленинский проспект, дом № 2.

Развитие услуг по реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья планируют реализовать на базе Олимпийского центра «Планерная». Такую инициативу рассмотрят 16 января в 12:00 по адресу: микрорайон Планерная, владение № 1, Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная».

Возможность развития медицины в школах обсудят 17 января в 15:00 по адресу: улица Горшина, № 5А, и в 16:00 по адресу: улица Родионова, дом № 3, строение № 1, актовый зал.

Проголосовать за проекты инициативного бюджетирования может каждый желающий с 27 января по 9 февраля с помощью интернет-портала «Добродел».

Спортсмены Химки Медицина
15 января 2025, 22:47
Художественную выставку открыли в Химках ко Дню рождения Подмосковья
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Выставка картин «Подмосковная сказка» стартовала в многофункциональном социальном комплексе «Восход». Жителям Химок ко Дню рождения Московской области рассказали об истории развития региона.

Открытие выставки посетили школьники, их родители, члены клуба «Активное долголетие» и муниципальные депутаты. Помимо картин, в социальном комплексе представили изделия ручной работы, которые заняли призовые места на местных и региональных конкурсах. Они иллюстрировали культурные традиции и народные промыслы Подмосковья.

«Художественная выставка - это не только прекрасная возможность для каждого из нас прикоснуться к искусству, но и шанс заново открыть для себя богатую историю Подмосковья», - подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Кроме того, собравшимся рассказали об исторических событиях и личностях, сыгравших не последнюю роль в развитии региона. Самые активные гости выставки поучаствовали в мастер-классах по изготовлению кукол-оберегов, деревянных игрушек и тканевых изделий.

Выставки Химки
15 января 2025, 22:39
Открытый урок о Сталинградской битве прошел в Химках
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Историческую лекцию о ходе Сталинградской битвы провели в Доме юных техников «Интеграл» в Химках. Встречу приурочили к 82-й годовщине начала великого сражения.

Собравшимся рассказали о сути и ходе операции «Кольцо». Слушатели узнали интересные факты об истории Сталинградской битвы и проверили, насколько хорошо они усвоили материал, на интеллектуальной викторине.

«Лекция об одном из важнейших и крупнейших сражений Великой Отечественной войны объединила жителей разных возрастов. Операция „Кольцо“ стала победной точкой всей Сталинградской битвы», - отметила муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Особое внимание в Химках уделяют сохранению исторической памяти и культурного наследия. Так, в округе действует масштабная патриотическая программа, в рамках которой ежедневно проводят тематические мероприятия для молодежи.

Всего с июля 2024 года организовали 600 различных активностей.

Химки Патриотизм
15 января 2025, 22:37
Открытый урок памяти советского хоккеиста Валерия Харламова прошел в Химках
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Познавательная лекция в честь легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова прошла в лицее № 21 в Химках. Собравшимся рассказали о жизни и профессиональном пути спортсмена.

Жители прослушали лекцию и посмотрели документальный фильм, посвященный спортивной карьере хоккеиста Валерия Харламова. Участие в открытом уроке приняли учащиеся лицея, их родители, педагоги и муниципальные депутаты.

«В ходе серии игр с канадскими профессионалами в сентябре 1972 года Валерий Харламов получил всеобщее признание в международном хоккее. Он был одним из ведущих игроков сборной Советского Союза», - отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Встреча стала частью масштабной патриотической программы, направленной на сохранение исторического наследия и укрепление связи между поколениями. Так, в Химках регулярно проводят тематические семинары, концерты, мастер-классы, круглые столы и многое другое.

Химки История

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