Активистам «Движения первых» в Чехове торжественно вручили первые паспорта

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Специалист местного отделения «Движение первых» Оксана Краснова отметила, что это торжественное мероприятие, нравственно-патриотического порядка и характера воспитывает будущих патриотов своей страны. Вручение паспортов в Чехове стало регулярной традицией, позволяющей отметить и поздравить активистов округа в праздничной обстановке.

Почетными гостями праздника стали заместитель главы округа Денис Разуваев и начальник управления образования администрации Чехова Ирина Заболотнева. Денис Разуваев особенно подчеркнул важность участия молодежи в жизни общества.

Наблюдательный совет «Движения первых» возглавляет президент Российской Федерации Владимир Путин, что подчеркивает значительное внимание и поддержку государства к детям и молодежи.

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