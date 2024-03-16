Актер театра и кино Амаду Мамадаков проголосовал на выборах президента в Реутове

Актер подчеркивает, что нужно быть сильным человеком, готовым взять ответственность за страну и проживающих в ней людей.

«Сейчас я в „Антигоне“ (трагедия древнегреческого драматурга Софокла. - прим. ред.) играю царя. Я понимаю логику царя, мотивацию, цели, взгляды на жизнь. Поэтому когда я надеваю этот образ, я понимаю полностью правителей. Я понимаю, какая это сложная карма. Это не все выдерживают. Нужно быть сильным человеком, чтобы управлять народом, решать судьбы людей и принимать сложные решения», - рассказал Амаду Мамадаков.

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