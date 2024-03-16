16 марта 2024, 18:34

Актер театра и кино Амаду Мамадаков проголосовал на выборах президента в Реутове

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Популярный актер театра и кино Амаду Мамадаков отдал свой голос за одного из кандидатов на пост президента России. Он проголосовал на избирательном участке № 2657 в музейно-выставочном центре Реутова.

Актер подчеркивает, что нужно быть сильным человеком, готовым взять ответственность за страну и проживающих в ней людей.

«Сейчас я в „Антигоне“ (трагедия древнегреческого драматурга Софокла. - прим. ред.) играю царя. Я понимаю логику царя, мотивацию, цели, взгляды на жизнь. Поэтому когда я надеваю этот образ, я понимаю полностью правителей. Я понимаю, какая это сложная карма. Это не все выдерживают. Нужно быть сильным человеком, чтобы управлять народом, решать судьбы людей и принимать сложные решения», - рассказал Амаду Мамадаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Реутов Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 17:54
Председатель Совета ветеранов Солнечногорска Геннадий Ефимов проголосовал на выборах президента
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Председатель Совета ветеранов Солнечногорска Геннадий Ефимов принял участие в выборах президента Российской Федерации. Он отдал свой голос на избирательном участке в доме культуры «Выстрел».

В Солнечногорске функционируют 85 основных и два временных избирательных участка по 49 адресам. Жители могут сделать свой выбор на одном из них или при помощи дистанционного голосования.

Геннадий Ефимов подчеркнул значимость выборов, призвав к активности и единству. Избирательные участки будут открыты до 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Солнечногорск Ветераны Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 17:29
Сыровар Олег Сирота проголосовал на выборах президента в деревне Кострово в Истре
Телеканал «360»
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Известный сыровар Олег Сирота принял участие в президентских выборах. Свой голос он отдал на участке в истринской деревне Кострово.

На избирательный участок Олег Сирота пришел не один - его сопровождали четверо детей. Все вместе они опустили бюллетень в урну для голосований.

Напомним, по состоянию на 15:00 почти два миллиона человек успели принять участие в выборах , проголосовав на участках в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 17:29
Волонтеры Солнечногорска помогут жителям проголосовать за объекты благоустройства
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В Солнечногорске волонтеры активно помогают горожанам участвовать в выборе объектов для благоустройства. Жители имеют возможность высказать свое мнение и выбрать одно из предложенных мест.

В этом году на голосование вынесено три объекта: общественная территория в Андреевке, яблоневый сад в Смирновке, а также Советская площадь и территория у железнодорожной станции «Подсолнечная».

Как сообщил глава городского округа Николай Минаев, в период проведения президентских выборов, волонтеры находятся рядом с избирательными участками в доме культуры «Лепсе», «Выстрел», Андреевской школе и школе № 4. Они предлагают свою помощь в использовании специального мобильного приложения для голосования за благоустройство.

Проект «Формирование комфортной городской среды» осуществляется по инициативе президента в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Благоустройство Солнечногорск Волонтеры
16 марта 2024, 17:12
Глава Ассоциации председателей советов МКД Подмосковья Олеся Тыщенко проголосовала в Солнечногорске
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Глава Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко приняла участие в выборах. Она проголосовала на избирательном участке в школе № 4 Солнечногорска.

Олеся Тыщенко подчеркнула значимость каждого голоса и призвала каждого проявить ответственность и сделать выбор, который окажет влияние на будущее страны.

«Призываю всех принять на себя ответственность, сделать действительно очень важный выбор, ведь от того, что мы выберем, зависит наше будущее, развитие нашей страны, определится вектор развития государства и в целом то, как будем жить мы и наши дети», - отметила глава Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Адрес своего избирательного участка можно уточнить на сайте ЦИК России. Избирательные пункты работают с 8:00 до 20:00 часов по местному времени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Выборы президента РФ

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