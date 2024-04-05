Акцию «Ярмарка профессий. Навигатор поступлений» провели в Луховицах

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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На ярмарке представили восемь высших учебных заведений из Москвы, Коломны и Рязанской области, включая Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова, которое впервые приняло участие в таком мероприятии в Луховицах. Стенды вузов привлекли большое количество посетителей, желающих узнать о перспективах обучения и будущей карьере.

«У нас много вакансий на предприятиях и лучше всего, конечно, их замещать местными ребятами», - отметил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

В ходе ярмарки участники смогли не только ознакомиться с предложениями вузов, но и получить консультации по поступлению, условиям обучения и специальностям.