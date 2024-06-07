Акцию «Сохрани себе жизнь» провели в Химках

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Сотрудники управления транспорта администрации Химок раздали местным жителям предупредительные листовки.

«В нашем округе регулярно проводят разъяснительные беседы с населением. Соблюдая простые правила, вы можете не только предотвратить возникновение несчастных случаев, но и сохранить самое ценное - человеческую жизнь», - отметил куратор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия», муниципальный депутат Александр Васильев.

Напомним, за несоблюдение правил поведения на железной дороге предусмотрена административная ответственность, которая влечет предупреждение или штраф.

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