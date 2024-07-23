Акцию с раздачей водителям бесплатных алкотестеров запустили в Подмосковье

До 28 июля сотрудники ГАИ вместе с волонтерами раздают подмосковным водителям бесплатные алкотестеры. В каждом наборе есть информация о последствиях нетрезвого вождения и три одноразовые индикаторные трубки Шинкаренко-Мохова. Это эффективное средство для оценки наличия алкоголя в организме.

«Для того, чтобы перед дорогой водители могли проверить себя и удостовериться, что в выдыхаемом воздухе не содержится паров алкоголя, мы даем им этот простой и наглядный инструмент самоконтроля», - рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

По статистике ГАИ, за прошлый год в Подмосковье произошло 405 аварий с участием нетрезвых водителей. Это меньше на 5%, чем годом ранее, но все еще требует большого внимания.

«Мы понимаем, что значимый вклад в снижение аварийности вносит профилактика и пропаганда ответственного поведения на дорогах. Мы изготовили большое количество наборов для контроля трезвости и передали их Госавтоинспекции Московской области», - отметил директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский.

Персональные алкотестеры будут раздавать в большинстве городских округов Подмосковья до конца июля.

Развитие транспортной инфраструктуры продолжается в Московской области. Так, в регионе построят 53 дорожных объекта, 23 из которых - федерального значения. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале.

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