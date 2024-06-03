03 июня 2024, 19:58

Акцию «Проверь здоровье в парке» запустили в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Жители Химок могут принять участие в акции «Проверь здоровье в парке». Для всех желающих доступны бесплатные медицинские осмотры.

Акция проходит в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Профилактические осмотры проводят сотрудники Химкинской больницы. Жители могут сдать общий и биохимический анализ крови, пройти онкоскрининг, спирометрию, антропометрию и анкетирование.

«Акция „Проверь свое здоровье в парке“ стартовала в 2022 году и оказалась очень востребованной. Так, в прошлом году профосмотры на свежем воздухе прошли почти восемь тысяч человек. Поэтому мы приняли решение о ее возобновлении», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Вместе с тем подходящим возрастным категориям граждан проводят анализ сердечно-сосудистые рисков, записывают электрокардиограммы, измеряют артериальное и внутриглазное давление. При необходимости пациентам выдают направления для прохождения более углубленного обследования.

Акцию проводят каждое воскресение с 10:00 до 14:00. Для прохождения осмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

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Здравоохранение Химки Парки
03 июня 2024, 20:09
Медикаменты из Богородского округа передали в зону СВО
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Лекарства и средства первой необходимости передали из Богородского округа в зону специальной военной операции. В акции «Добрая аптечка» приняли участие более 2000 человек.

Военный и гражданский конвой отправился на территорию Донецкой и Луганской народных республик, в Херсонскую и Запорожскую области. Благодаря акции «Добрая аптечка» необходимую медицинскую гуманитарную помощь оказали роддому Мариуполя и подразделениям, расположенным вдоль линии фронта.

В акция принимают участие жители Богородского округа, а также частные аптечные организаций округа. За время проведения собрано и отправлено порядка 3500 медицинских аптечек, проведено более 300 благотворительных акций. В Богородском округе акция проект реализуется с 2022 года.

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Лекарства Военные Богородский
03 июня 2024, 20:07
Первый в Подмосковье «прокурорский класс» откроют в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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«Прокурорский класс» появится в сентябре на базе школы «Лидер» в городском округе Химки. Школьники познакомятся с работой органов прокуратуры и получат практические навыки в области права и юриспруденции.

Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ребята будут углубленно изучать историю и обществознание. В конце обучения школьники смогут заключить целевой договор с прокуратурой и продолжить совершествоваться в профильном вузе.

«В нашей школе уже открыты кадетские классы. Это очень востребованное и актуальное направление на данный момент. В связи с этим было принято решение открыть еще и «прокурорские классы». Это подарит ребятам отличную возможность попробовать себя в интересующем их направлении с детства», – отметила лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Мариана Полякова.

Отбор в «прокурорский класс» пройдет в июле-августе на конкурсной основе. В этом году планируют принять 24 ученика.

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Школы Химки Школьники
03 июня 2024, 20:06
Депутаты отработали 370 заявок от жителей Химок с января
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Депутаты Химок приняли в работу 370 обращений жителей с начала года. Заседание фракции партии «Единая Россия» прошло при участии депутата Мособлдумы Михаила Раева и председателя муниципального Совета депутатов Сергея Малиновского.

Народные избранники обсудили во время встречи работу с жителями округа, реализацию Народной программы и подвели итоги деятельности общественной приемной.

«Подвели с коллегами промежуточные итоги и обсудили планы на ближайшее будущее. Также поговорили о мерах поддержки для населения, реализуемых на территории нашего округа. В том числе - о помощи участникам спецоперации и их семьям», - поделился муниципальный депутат Александр Васильев.

Попасть на прием к депутату может любой. Чтобы записаться на встречу, нужно предварительно позвонить по телефону: 7 (495) 793-50-55.

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Химки Депутаты Мособлдума
03 июня 2024, 20:05
Баскетболисты из Лобни завоевали золото на турнире Moscow Open
Администрация г.о. Лобня
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Турнир по уличному баскетболу 3×3 Moscow Open — 2024 завершился в Москве. В нем приняли участие юноши 2014–2015 года рождения.

Команду из Лобни представляли спортсмены Елисей Перепелко, Денис Золин, Тимур Калинин и Тимофей Горелов под руководством тренера Константина Горелова. Высокий уровень подготовки позволил им завоевать золотые медали.

Moscow Open продолжает привлекать любителей и профессионалов уличного баскетбола уже 17 лет. В этот раз турнир собрал сильнейшие команды из различных стран, включая Россию, Сербию, Белоруссию и Киргизию. Всего в турнире приняло участие более 500 спортсменов.

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Спортсмены Лобня Баскетбол

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