Акцию «Поющие дворы» провели для ветеранов в Химках

Ветеранам исполнили известные композиции времен Великой Отечественной войны. Одним из зрителей стал Иван Кривошеев. Студентом Ленинградского педагогического института он попал на фронт и командовал орудием. После войны стал офицером. Дослужился до подполковника госбезопасности. Сейчас пишет стихи и автобиографические книги, встречается с молодежью.

«Песни понравились, песни хорошие. Они напоминают военные года, когда я молодым был, сражался. Я участник боев под Сталинградом, там же был ранен. Война для меня закончилась 9 мая в Праге. Каждый раз в этот день я вспоминаю свою молодость, как добывали победу», - рассказал Иван Кривошеев.

Также поздравили труженицу тыла Галина Рогожкина. Она школьницей принимала участие в сельскохозяйственных работах во время войны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с ребятами из Балашихинского лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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