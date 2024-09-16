Акцию по высадке деревьев и кустарников провели в Красногорске

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В красногорском поселке Новый на спортивной площадке вблизи дома № 8 корпус 3 организовали пункт сбора с садовым инвентарем, музыкой и полевой кухней. Более 60 местных жителей приняли участие в озеленении. Это общественники, сотрудники администрации и активные жители.

«Такие мероприятия нужны, чтобы дети учились любить природу и бережно относиться к окружающей среде», - отметила начальник отдела Ильинское управления по развитию территорий администрации городского округа Красногорск Мария Козловская.

В деревне Путилково добровольцы облагородили двор между корпусами 1, 2 и 3 дома № 10 по Сходненской улице. Управляющая компания привезла для активистов инвентарь. Жителям помогали и сотрудники Красногорской городской службы.

«Очень понравилось участвовать в акции. Мы довольны результатом и надеемся, что наша территория станет еще зеленее и красивее», - рассказала жительница Светлана Винокурова.

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