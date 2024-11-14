Акцию по проверке женского здоровья проведут в поликлинике Воскресенска

В рамках обследования женщин ожидает осмотр у акушера-гинеколога, анализы и УЗИ органов малого таза и молочных желез. Это необходимо, чтобы вовремя выявить заболевания и факторы риска, которые могут повлиять на беременность, роды и послеродовой период. По результатам исследований, при необходимости, могут назначить дополнительные обследования.

Прием будет проходить в женской консультации. Узнать подробности и ознакомиться с расписанием можно на сайте Воскресенской больницы.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона , который прошел в сентябре.

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ГБУЗ Московской области \"Воскресенская больница\" приглашает жительниц городского округа Воскресенск пройти диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья.

Диспансеризация проводится в целях выявления у женщин признаков заболеваний и состояний, которые могут негативно повлиять на беременность, роды и послеродовый период, а также факторов риска их развития.

В рамках диспансеризации проводятся осмотр врача акушера-гинеколога, микроскопические и лабораторные исследования, УЗИ органов малого таза и молочных желез, при необходимости назначаются дополнительные обследования.

Подробную информацию о диспансеризации можно получить на сайте Воскресенской больницы по ссылке: https://lpu.zdrav.mosreg.ru/gbuz_mo_voskresenskaya_bolnitsa/news/uvazhaemie_zhitelnitsi_voskresenskogo_raiona_1849_let___gbuz Жительниц округа ждут в женской консультации по адресу: Больничный проезд, д 1, корпус 6 (акушерский корпус) в субботу 16 ноября с 8.00 до 13.00.