24 ноября 2023, 12:33

Акцию по профориентации провели в школе № 1 в Апрелевке

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» прошла в школе № 1 в Апрелевке Наро-фоминского округа. Ученики узнали больше о предстоящих экзаменах и востребованных профессиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Он также подчеркнул важность повышения квалификации учителей и преподавателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Академия МЧС России, колледж Университета юстиции Минюста Российской Федерации, Университет «Синергия», Московский политехнический университет, Современный бизнес-колледж провели презентацию учебных программ для старшеклассников. На практических мастер-классах можно было освоить основы первой помощи, азы проектирования и дизайна, научиться составлять фоторобот и снимать отпечатки пальцев.

Выпускник школы № 1, студент-медик Даниил Кулагин рассказал, как подготовиться к итоговой аттестации и не волноваться во время экзаменов. Также советами поделились опытные педагоги и психологи.

«Для чего мы проводим такую акцию? Для того, чтобы познакомить вас и расширить представление о том, каким образом можно двигаться дальше по вашей карьерной траектории. Для того, чтобы вы были уверены в успехе и своей дальнейшей жизни», - отметила заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Акцию «ГИА. Осознанность. Профориентация» школа № 1 проводит второй год подряд.

«Положительный опыт данной акции в том, что ребятам и родителям не нужно ехать в соседние субъекты. Они знакомятся непосредственно в школе с профессиями и вузами», - сказал директор школы № 1 в Апрелевке Денис Борисов.

Наро-Фоминск Школы Школьники
24 ноября 2023, 23:09
Несколько лыжных трасс и 7 катков отроют в Лобне в декабре
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Семь катков с естественным льдом и три лыжные трассы откроют в городском округе Лобня в декабре. Они будут радовать местных жителей и гостей региона на протяжении всего зимнего периода.

Ледовые площадки будут расположены на Краснополянской улице, дом № 31А, на улице Катюшки около дома № 56, на улице Ленина неподалеку от дома № 65, в ТРЦ «Поворот», на стадионе «Москвич» и в парке «Река Времени». Взять инвентарь напрокат можно будет на катках у «Поворота» и в «Реке времени».

Лыжные трассы оборудуют на стадионе «Труд», на территории школы № 3, а также в лесопарковой зоне от микрорайона Южный до микрорайона Катюшки. Здесь же можно будет взять напрокат инвентарь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал подготовиться к приезду туристов на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Новый год
24 ноября 2023, 22:45
Временный мост через Пахру появится в Подольске в феврале
Читайте нас в: Google Новости
Временный мост через подмосковную реку Пахру планируют возвести в Подольске к концу февраля. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Через реку Пахру обустроят временный мост для восстановления транспортной связи деревень Кутьино, Булатово и Дубровицы. Работы проведут оперативно - до конца февраля», - указали в сообщении.

По данным ведомства, с 25 ноября для жителей деревни Кутьино на маршруте № 65 запустят новую дополнительную схему, которая будет проходить через село Ознобишино и поселок Щапово.

«Восстановление постоянного моста завершат до конца 2024 года. В настоящее время продолжаются изыскательские работы», - резюмировали в Минтрансе.

Обрушение автомобильного моста через реку Пахру в деревне Кутьино городского округа Подольск произошло 10 ноября. В результате травмы получила женщина, которая ехала по мосту на автомобиле. У нее диагностировали перелом ноги и ребер. По факту ЧП возбудили уголовное дело о халатности.

Подольск Ремонтные работы
24 ноября 2023, 22:39
Врачи Электростальской больницы провели операцию и помогли женщине стать мамой
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковные врачи помогли женщине, которой на 18-й неделе беременности потребовалась операция на матке, стать мамой. Она поступила в гинекологическое отделение Электростальской больницы с жалобами на боли внизу живота, слабость, тошноту и повышенную температуру.

Сотрудники больницы предприняли экстренные меры и провели операцию, в ходе которой было обнаружено кровоизлияние и сгустки, которые удалось устранить.

Заведующий гинекологическим отделением Электростальской больницы Игорь Ликий рассказал, что во время операции хирургам пришлось наложить пять гемостатических швов на беременную матку в области кровоточащего сосуда. Это позволило остановить кровотечение.

После хирургического вмешательства пациентка пошла на поправку и ее перевели на наблюдение в МОНИИАГ, где на 37-й неделе беременности женщине сделали кесарево сечение.

«После операции пациентке проводилась антикоагулянтная, антибактериальная, утеротоническая терапия», - рассказала научный сотрудник МОНИИАГ Елена Дулаева.

Сейчас мама с ребенком уже выписаны из медучреждения и чувствуют себя хорошо.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он подчеркнул, что в регионе уже пересмотрели организацию рабочего пространства в медучреждениях и продолжают проводить закупку и обновление оборудования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Электросталь
24 ноября 2023, 22:22
«Охота за беспределом». Жители подмосковной деревни вышли на защиту векового леса
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Неизвестные подогнали спецтехнику и начали валить деревья в деревне Захарово в Раменском городском округе Подмосковья. На защиту векового леса вышла местные жители. Они стали пытаться помешать рабочим, чтобы спасти родные места от вырубки. К ситуации уже подключилась прокуратура.

Дровосеки уже спилили десятки деревьев, возраст которых перевалил за целый век. Одна из местных жительниц рассказала «360», что у них появилась информация, что кто-то пилит их лес, поэтому было решено организовать дежурства.

«Сразу создалась инициативная группа, мгновенно появились машины. Кто смог, сразу в них прыгнули. И с ночи 16 числа началась охота за этим беспределом», - отметила Наталья Лошкарева.

В одну из таких ночей даже удалось заснять спецтехнику, на которой велась незаконная вырубка леса. Для жителей Захарова этот лес стал местом памяти, поэтому они по-особенному относятся к окружающей их природе.

«Это наш дом. Моя семья здесь живет поколениями. В это лес я ходил ребенком», - отметил местный житель.

Юридически эта земля является не заказником, а землей сельхозназначения, которую сдали в аренду предпринимателю. В прокураторе Московской области заявили, что сейчас ведется работа по «расторжению договора аренды этого земельного участка и предоставлению взамен другого участка, отвечающего требованиям для осуществления сельскохозяйственной деятельности». К делу подключились экологи и правоохранители.

Раменское

Новости по теме