Акцию по безопасности на ж/д станциях провели в 40 округах Подмосковья

В рамках акции пассажирам раздали информационные листовки и напомнили правила безопасности на объектах ж/д инфраструктуры. В Минтрансе региона отметили, что подобные акции в Подмосковье проводят регулярно.

В ведомстве добавили, что железная дорога - место повышенной опасности. Только с начала года в Московской области на путях погибли 18 человек. Чтобы предотвратить несчастные случаи, пассажиров призывают соблюдать простые правила: не отвлекаться на телефон, не слушать музыку в наушниках, а также ожидать поезд за ограничительной линией на платформе.