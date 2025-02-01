01 февраля 2025, 12:27

Акцию по безопасности на ж/д станциях провели в 40 округах Подмосковья

Минтранс Московской области
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Акция «Сохрани себе жизнь» прошла на железнодорожных станциях в 40 округах Московской области. В мероприятии приняли участие волонтеры, представители Минтранса Подмосковья, администраций округов, транспортной полиции, ЦППК и РЖД.

В рамках акции пассажирам раздали информационные листовки и напомнили правила безопасности на объектах ж/д инфраструктуры. В Минтрансе региона отметили, что подобные акции в Подмосковье проводят регулярно.

В ведомстве добавили, что железная дорога - место повышенной опасности. Только с начала года в Московской области на путях погибли 18 человек. Чтобы предотвратить несчастные случаи, пассажиров призывают соблюдать простые правила: не отвлекаться на телефон, не слушать музыку в наушниках, а также ожидать поезд за ограничительной линией на платформе.

Дороги Поезда
01 февраля 2025, 12:57
Показательные выступления по волейболу прошли в Химках
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В Химках прошли показательные выступления волейболистов, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В них приняли участие спортсмены, тренеры и родители.

На мероприятие пригласили лидера Движения общественной поддержки Владимира Харитонова.

«27 января 1944 года закончился один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. Была полностью снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. Ленинград - единственный в мировой истории город, который смог выдержать почти 900-дневное окружение», - поделился Владимир Харитонов.

Волейболисты провели выступления и показали игровые элементы. Участие в мероприятии также приняли тренеры-преподаватели и родители спортсменов.

Спикером стал Юрий Карпунов - главный специалист по обеспечению безопасности спортивной школы «Виктория», кавалер ордена Почета, полковник в отставке, ветеран боевых действий, имеющий богатый опыт в области военной истории.

Директор школы «Флагман», муниципальный депутат Евгений Иноземцев напомнил, что сегодня бойцы стойко защищают интересы России в специальной военной операции, как когда-то сражались за Ленинград предки.

Химки
01 февраля 2025, 10:28
Подмосковные травматологи помогли юноше с редкой аномалией развития колена
Пресс-служба МОДКТОБ (Кукушкина Елизавета)
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Родители юноши, который жаловался на боль в области колена, обратились в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу. Исследования выявили у молодого человека разрыв наружного дискоидного мениска. Выяснилось, что боль появилась полгода назад на тренировке по футболу.

Дискоидный мениск - это врожденная патология развития, при которой хрящевая прослойка коленного сустава имеет нетипичное строение. У него не только нетипичная для мениска форма, но и структура, а также аномально большое количество сосудов и увеличенная толщина. Эти факторы повышают риски травматизма.

«Благодаря артроскопическому оборудованию мы частично удалили измененные фиброзно-хрящевые пластинки и придали мениску правильную форму, а для сохранения анатомической целостности внутрисуставных структур наложили специальные менисковые швы», - отметил заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин.

По словам медиков, сейчас юноша чувствует себя хорошо. Впереди его ждет реабилитация.

Дети Здравоохранение Врачи Медицина
31 января 2025, 22:15
Масштабная модернизация объектов теплоснабжения начнется в Истре в этом году
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На совещании в администрации Истры обсудили главные цели по ремонту и обновлению котельных и тепловых сетей в округе на текущий год. Работы по улучшению теплоснабжения в округе завершат в 2027 году.

В этом году реконструируют котельные в Истре и в Павловской Слободе, а в Дедовске и селе Онуфриево капитально отремонтируют три объекта теплоснабжения. Также капитальное обновление ждет котельные в селе Новопетровское, деревне Кострово и в поселке Глебовский.

Помимо этого, в 2025 году планируют начать строительство двух котельных в Истре на улице Панфилова и в поселке Снегири. В планах у администрации округа и капитальный ремонт сетей теплоснабжения в Павловской Слободе и Дедовске, а также реконструкция участков сетей теплоснабжения в Истре, Дедовске, Рождествено и Покровском общей протяженностью 17,5 километров.

Истра Строительство Отопление Ремонтные работы
31 января 2025, 22:04
Итоги недельного «Плана добрых дел» подвели в Истре
Медиасток.рф
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По просьбам жителей в муниципальном округе Истра специалисты выполняют локальный ремонт в рамках акции «План добрых дел». В этот раз поменяли светильники, организовали съезд к подъезду для маломобильных жителей, а также демонтировали незаконно установленные бетонные кольца.

По «Плану добрых дел» на этой неделе специалисты выполнили три важных запроса от жителей. Первый касался удобного съезда на входе в подъезд дома № 28 на Центральной улице в деревне Кострово. К специалистам обратились жители дома, в котором проживает семья с ребенком-инвалидом. До этого момента для съезда с лестницы первого этажа здесь использовали откидной пандус. Однако дверь уставили слишком низко, что затрудняло проезд на коляске. Для решения этой проблемы специалисты сделали пологий спуск из металла.

Помимо этого, сразу в нескольких домах в Истре заменили светодиодные светильники: в доме № 84 на улице Ленина и в доме № 1 на улице ЭХ Большевик.

А в Андреевском на Луговой улице убрали незаконно установленные бетонные кольца, они сужали проезд и преграждали дорогу к объекту электроснабжения, расположенному между земельными участками. Решение о демонтаже приняли муниципальной административной комиссией.

Истра Дороги Ремонтные работы

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