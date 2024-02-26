Акцию по безопасному поведению на железной дороге провели в Воскресенске

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В микрорайоне Москворецкий три школы и два колледжа, которые расположены с разных сторон от железной дороги.

Ежегодно на железнодорожный путях возле станции Москворецкой погибают порядка 10 человек. Волонтеры раздали пешеходам памятки и предупредили об опасности перехода на красный сигнал светофора. В случае опасности необходимо предупредить об этом окружающих, особенно детей.

«Выключаю наушники, откладываю телефон, смотрю по сторонам. Если зеленый свет, я перехожу», - рассказал волонтер молодежного центра «Олимпиец» Денис Мотов.

Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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