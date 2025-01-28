Акцию памяти ко Дню снятия блокады Ленинграда провели в школах Химок

Так, для учащихся Аэрокосмического лицея подготовили тематическую лекцию.

«Блокада Ленинграда длилась больше двух лет. Это были ужасные дни для каждого, кто оказался под гнетом фашистов. Наши соотечественники столкнулись с голодом, холодом и зверством со стороны врага. Но, несмотря ни на что, они сумели отстоять честь Родины и изгнать немецкую армию с территории города», - подчеркнул председатель Совета депутатов в Химках Александр Васильев.

Мероприятие провели в рамках муниципальной программы, которая успешно реализуется в округе с начала июля прошлого года. Ее главная цель - объединить поколения вокруг общей идеи - сохранить историческую память России.

«В нашем округе особое внимание уделяют патриотическому воспитанию населения. Так, для жителей Химок регулярно проводят разнообразные историко-патриотические активности. В том числе - мастер-классы, лекции, кинопоказы, выставки и многое другое», - рассказала муниципальный депутат Юлия Ишкова.