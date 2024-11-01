01 ноября 2024, 20:50

Акцию ко Дню народного единства провели в школе № 30 в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Патриотическую акцию «Народный подвиг» ко Дню народного единства провели в актовом зале школы № 30 в Химках. Ее целью являлся сбор гуманитарной помощи военнослужащим и нуждающимся мирным жителям Курской и Белгородской областей.

Участие в акции приняли учащиеся школ Химок, педагоги, родители, волонтеры, общественные деятели и муниципальные депутаты. Собравшимся предлагали присоединиться к мастер-классам по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей и сухих душей. Коробки с гуманитарным грузом отправят в зону проведения специальной военной операции.

Кроме того, учащиеся начального блока местных школ написали бойцам трогательные письма и приложили яркие рисунки.

«Наша задача - поддержать соотечественников, которые сегодня защищают интересы России. Только вместе мы сможем обеспечить необходимую помощь и поддержку», - поделилась муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Принять участие в акции мог каждый желающий. Ее организовали в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря ему в округе ежедневно организуют тематические кинопоказы, концерты, познавательные лекции и спортивные активности.

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Химки Патриотизм
01 ноября 2024, 21:26
Свыше 120 обращений жителей приняли на выездной встрече в Старых Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Выездное собрание сотрудников администрации с жителями округа провели в Старых Химках. Представители профильных ведомств обработали свыше 120 обращений.

Самые частые вопросы традиционно касались сфер ЖКХ, благоустройства, транспорта и льготных программ. Жители также высоко оценили формат выездных встреч. Так они могут решать свои вопросы оперативно и в формате живого диалога.

«Сильный свет от новых фонарей на нашей улице мешают спать по ночам. Сегодня я обратилась по этому вопросу. Уверенно пообещали всё исправить, и я верю, что вопрос будет решён», - поделилась жительница Химок Ольга Осипова.

Напомним, что следующее выездное собрание членов администрации с жителями округа проведут 14 ноября. Начало в 18:00. Каждый желающий сможет обратиться к специалистам по адресу: микрорайон Сходня, улица Тюкова, дом 8.

Всего в Химках провели 44 выездных администрации. Свыше 2,3 тысяч обращений граждан обработали за это время.

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Благоустройство Химки
01 ноября 2024, 21:26
Автоинспекторы в Балашихе напомнят пешеходам правила безопасности на дороге
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Отдел Госавтоинспекции МВД России «Балашихинское» в период с 1 по 4 ноября проведет профилактическое мероприятие «Пешеход». Акция направлена на снижение количества и тяжести дорожно — транспортных происшествий.

Автоинспекторы будут выявлять водителей, которые нарушают правила проезда пешеходных переходов, и пешеходов, переходящих проезжую часть в неустановленных местах.

Также во время проведения акции сотрудники предупреждают граждан, что переходить проезжую часть нужно только по регулируемым пешеходным переходам и только там, где она хорошо просматривается в обе стороны. В местах, где движение регулируется светофором, нужно руководствоваться его сигналами. Также юным участникам мероприятия рассказывают о важности использования в темное время суток на верхней одежде световозвращающие элементы. Использование световозвращающих элементов способствует значительному снижению аварийности на дорогах.

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ГИБДД Балашиха
01 ноября 2024, 21:26
Экскурсию по историческому мультимедийному парку провели для детей из Химок
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Экскурсию по мультимедийной выставке в историческом парке «Россия — моя история» организовали для воспитанников Детской школы искусств имени Верстовского в Химках. Поездку приурочили ко дню принятия Петром I титула императора в 1721 году.

Экскурсовод рассказал детям историю Петра Великого, а также объяснил важность принятия нового титула в масштабе государства. Этот шаг стал символичным началом новой стратегии развития державы.

«Знание истории формирует чувство гордости за свою Родину, уважение к ее традициям и культуре, готовность защищать ее интересы. В современных условиях патриотизм и гражданская ответственность приобретают особое значение», - отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Поездка стала частью масштабного общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря ему в округе регулярно проводят патриотические акции, кинопоказы, лекции, круглые столы, встречи с ветеранами и многое другое.

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Химки Школьники
01 ноября 2024, 20:41
Ветеранов атомной энергетики поздравили в Подольске
пресс-служба администрации г.о. Подольск
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В округе прошло торжественное заседание Совета ветеранов атомной энергетики, на котором чествовали заслуженных работников отрасли. Светлана Крысенкова отпраздновала 85 лет, а Анатолий Орищенко — 75 лет.

Заместитель начальника Управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации города Евгения Блинова передала поздравления от главы округа Григория Артамонова и вручила памятные подарки.

На мероприятии ветераны получили почётные грамоты, а Анатолий Орищенко был награждён юбилейной медалью Госкорпорации «Росатом» в честь 75-летия атомной отрасли России.

Подольское предприятие «Гидропресс» занимается разработкой и производством реакторных установок для атомных электростанций, которые отличаются безопасностью и надёжностью как на внутреннем, так и на зарубежном рынках.

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Подольск Ветераны Росатом

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