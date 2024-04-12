Акцию ко Дню космонавтики провели в Щелкове

В период с октября 1960 года по апрель 1966 года, Юрий Гагарин проживал в обычной пятиэтажке, расположенной на улице Циолковского. Среди участников акции был и Юрий Субботин, который проживает в этом же доме и неоднократно встречался с ним, так как их семьи были соседями.

«Юрий Гагарин в повседневной жизни был обычным человеком, ничем не отличался от других. Он любил проводить время во дворе между домами, играя со своими дочерьми, был таким же как все», - поделился воспоминаниями сосед космонавта.

27 марта 1968 года Юрий Гагарин скончался при выполнении тренировочного полета. 6 апреля 1999 года посмертно ему присвоено звание «Почетный гражданин Щелковского района» решением Совета депутатов.

Ранее космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем космонавтики.

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