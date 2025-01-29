Акцию «Блокадный хлеб» провели в Волоколамске

Цель акции - напомнить современным людям о героизме жителей Ленинграда, переживших блокаду. В те дни единственной надеждой на выживание в городе на Неве был паек.

Постепенно он стал равен 125-граммовому кусочку хлеба. Такова была минимальная норма выдачи.

Участникам акции в Волоколамске передали символический кусочек хлеба. Также каждый пришедший получил карточку с информацией о событиях тех дней.

Кроме того, посетителям центра показали документальный фильм «Жизнь, опаленная блокадой».

«Для всех нас блокада Ленинграда - это героическая страница истории Великой Отечественной войны, олицетворение несокрушимой силы духа и воли к победе. Мы должны помнить о тех, кто пережил эти страшные дни, и передавать память о них будущим поколениям», - прокомментировали организаторы акции.