Акцию «10 тысяч шагов к жизни» провели в Жуковском ко Дню пожилого человека

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Председатель Совета депутатов Юрий Прохоров и муниципальный депутат Александр Аниканов поприветствовали участников.

К акции присоединились более 60 жителей: школьники, активисты «Молодой Гвардии» и движения «Волонтеры Подмосковья», а также участники «Активного долголетия» в Жуковском. Все прошли несколько кругов по периметру стадиона «Метеор».

Отметим, акция «10 000 шагов к жизни» направлена на повышение ежедневной активности, ведь ходьба - самый доступный способ профилактики физического здоровья.

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