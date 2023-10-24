Акция «Здоровая суббота» в Дубне помогла мужчине вовремя выявить ишемию миокарда и сделать операцию
Акция «Здоровая суббота» прошла в медико-санитарной части № 9 в Дубне. Консультации получили около 670 человек, а одному мужчине оказали скорую медицинскую помощь, которая спасла ему жизнь.
Осмотры проводили 29 специалистов узкого профиля: кардиологи, неврологи, эндокринологи, гастроэнтерологи и другие.
«К кардиологу обратился мужчина 83 лет с жалобами на боли в сердце и одышку при физических нагрузках. ЭКГ показала ишемию миокарда по задне-средней стенке левого желудочка, в связи с чем пациента в срочном порядке доставили в Сосудистый центр», - пояснил заведующий сосудистым центром ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России Виталий Андреев.
Обследования выявили многососудистое поражение коронарных артерий. Медики одномоментно выполнили стентирование значимого стеноза коронарной артерии. Сейчас пациента уже перевели в профильное отделение из реанимации, его состояние оценивается как стабильное.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.
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