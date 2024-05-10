10 мая 2024, 23:53

Акция «Зажги свечу» прошла в Воскресенске

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Жители Воскресенска присоединились ко Всероссийской акции «Зажги свечу». Среди участников учащиеся школ и студенты колледжа, воспитанники патриотических клубов, представители администрации, депутатского корпуса, активисты молодежных организаций и волонтеры.

Больше 10 лет в нашей стране в канун Дня Победы проходит акция «Зажги свечу». В Воскресенске вспомнить подвиг прадедов традиционно приходят к мемориалу «Вечный огонь».

Заместитель главы городского округа Воскресенск поприветствовал всех участников акции «Зажги свечу», он рассказал о том, как важно помнить и передавать из поколения в поколение подвиг, которые совершили герои Великой Отечественной войны.

Для молодых ребят символом гордости и единения поколений в очередной раз стал «Вальс победы».

«Наш с вами долг сохранить память о тех страшных событиях, о героизме нашего народа, и сегодня люди в городах, селах идут к памятникам обелискам, братским могилам, чтобы зажечь свечу памяти, чтобы сказать, ничто не забыто, никто не забыт», - Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко.

27 миллионов жизней унесла Великая Отечественная война. Жители Воскресенска вместе с огромной страной приближали победу, как могли, ковали ее в боях и тылу. Каждый, кто спустя 79 лет пришел сказать спасибо за мирное небо над головой, зажег свечу в память о героях своей семьи и о каждом не вернувшемся солдате.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

День Победы 9 мая Воскресенск Великая Отечественная война
11 мая 2024, 01:43
Патриотическая акция «Вальс победы» прошла в Лобне
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Праздник начался с церемоний возложения цветов и венков к братским могилам на Красной Поляне, Луговой и у мемориала Звонница — памятника всем погибшим в войнах и военных конфликтах XX века. На празднике были организованы акции, приуроченные ко Дню Победы.

Мемориал появился в западной части Парка культуры и отдыха в год 55-летия Победы. Здесь были перезахоронены останки советских бойцов, обнаруженные на месте строительства нового микрорайона. И каждый год в день победы лобненцы приносят сюда цветы в память о тех, кто сражался за Родину.

«Дорогие лобненцы, дорогие ветераны, дорогие ребята. Сегодня у нас самый торжественный праздник, великий праздник нашей страны. И в тоже время он является очень трогательным, очень трепетным. Сегодня мы вспоминаем свои дедов, своих прадедов. Тех, кто подарил нам мирное небо над головой. И сегодня еще мы помним о наших ребятах, которые продолжают подвиг наших предков в зоне специальной военной операции. С праздником вас, с Днем Победы», - поделилась глава городского округа Анна Кротова.

В этом году в целях безопасности отменено шествие бессмертного полка. Горожанам предложили альтернативные формы– фотографии героев присылают на сайты и в социальные сети, прикрепляют на окна домов и автомобилей, а кто-то приносит с собой к братским могилам.

Депутат совета Депутатов городского округа Лобня Александр Кузьмиченко рассказал, что пришел с портретом своего дедушки, он каждый год выходит именно с портретом деда на возложение цветов в память о тех, кто защищал Родину.

Лобня присоединилась ко всероссийской патриотической акции «Вальс победы», которая проводится уже больше 10 лет.

Принять участие в праздновании 79-й годовщины Победы лобненцы могли не выходя из дома. Акция «Поем во дворах» проводится в Лобне уже в 11 раз, и каждый год - с большим успехом. Артисты театра «Камерная сцена» под песни военных лет объезжали городские дворы и поздравляли ветеранов.

Все желающие могли принять участие в акциях «Георгиевская ленточка» и «Победный май», попробовать солдатской каши в полевых кухнях, посетить выставки и концерты как для детей, так и для взрослых, чтобы свою причастность к великому празднику почувствовал каждый житель города воинской доблести.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

День Победы 9 мая Праздники Лобня Ветераны
11 мая 2024, 01:28
Участника ВОВ Бориса Карпича поздравили в Пушкино
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Участника Великой Отечественной войны Бориса Карпича приехал поздравить глава округа Максим Красноцветов. Для ветерана устроили концерт в честь Дня Победы.

Борис Антонович Карпич родился в 1927 году в Черниговской области, там же учился в школе. В ряды Советской Армии был призван в 1944 году, был направлен в школу снайперов. После окончания Великой Отчечественной войны продолжил службу в рядах Советской Армии. Но о том, как встречали Победу в 45-м, помнит до сих пор.

«Борис Антонович, несмотря на свой такой серьезный возраст, дал четкие наказы, как формировать некоторые вещи в плане градостроительной политики нашего городского округа. Поэтому мы внимательно выслушали, и безусловно учтем пожелания такого уважаемого человека при дальнейшем формировании в том числе и градостроительной политике нашего городского округа», - рассказал Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Для Бориса Карпича, во дворе дома, где проживает ветеран, устроили парад и концерт, организованный агитбригадой. Звучали песни военных лет, а ветераны, их соседи и просто прохожие с удовольствием наблюдали за действием.

«Это действительно праздник со слезами на глазах. Тяжело сдержать эмоции. Очень красивые и поднимающие настроение мероприятия проводятся в округе. Поэтому я так же хотел поздравить всех жителей округа с этим прекрасным праздником, с Днем великой Победы», - поделился депутат Московской областной Думы Михаил Ждан Встреча с Борисом Карпичем прошла в рамках акций «Поем во дворах» и «Подарки ветерану». Всего с территории Пушкинского на войну ушло 37 тысяч человек, 12,5 тысяч погибли. Сегодня в округе проживает 29 участников Великой Отечественной войны и 25 жителей блокадного Ленинграда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

День Победы 9 мая Праздники Ветераны Пушкино
11 мая 2024, 01:04
Жители Чехова возложили цветы к монументам ВОВ
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Сотни цветов возложили жители Чехова к монументам, посвященным Великой Отечественной войне. Люди почтили память погибших у мемориала Воин-освободитель на Чеховском кладбище

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин рассказал, что из 35 тысяч населения Лопасни, практически 10 тысяч ушли на фронт. Он добавил, что в один ряд с ветеранами Гражданской войны встали 17-летние мальчишки, которые недавно закончили школу Юнармейцы, спортсмены, ветераны военной службы, сотрудники администрации муниципалитета и другие жители городского округа Чехов почтили память бойцов Великой Отечественной войны. На торжественное мероприятие на бульвар воинской славы в центре Чехова приехал участник тех сражений, ветеран Алексей Юдин.

«Только могу представить, посмотреть в кино, послушать ветеранов. Здесь стояли насмерть. Земля горела. О тех, не вышедших из боя мы будем помнить вечно», - поделился депутат Совета депутатов Денис Лебедев.

Имена героев, погибших за Отечество, начертаны на мемориале Воин-освободитель на Чеховском кладбище. Здесь прошла панихида обо всех героях, не вернувшихся с полей сражений. Ее провел благочинный церквей Чеховского округа, священник Константин Александров. Цветы и венки легли к подножию величественного монумента.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

День Победы 9 мая Ветераны Чехов
11 мая 2024, 00:37
Глава Чехова поздравил ветерана ВОВ
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Михаил Собакин поздравил труженицу тыла Лидию Тестоедову. Женщина рассказала о своей жизни и поделилась историями о Великой Отечественной войне.

Лидия Максимовна награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», а также почетными знаками правительства региона и Московской областной думы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ветеран показывала книги, которые вышли под ее редакцией. Недавно она написала личную автобиографию. Один экземпляр подарила Михаилу Собакину.

Родилась Лидия в Одесской области. Во время войны 13-летней девочкой она трудилась на полях в колхозе, в 16 - работала в Одесском порту. Устав от тяжелой работы, уже в 50-е годы пошла учиться на филолога. С тех пор работала только по специальности. С мужем-военным в 70-х годах переехала в Чехов.

«Я вошла в вокзал. Народ спит: кто на полу, кто на лавках. Я в уголочек забилась и сижу там. Вдруг приходит милиционер и начинает проверять документы. Я перепугалась - боже мой, у меня же никаких документов нет, сейчас меня заберут в милицию. Вдруг влетает парень и кричит „Победа!“. Слезы потекли, все плачут, все целуются. Все проснулись, все. А милиционер повернулся и ушел. Вот так я встретила Победу», - поделилась Лидия Тестоедова.

День Победы 9 мая Ветераны Чехов Великая Отечественная война

Новости по теме