Акция «Зажги свечу» прошла в Воскресенске

Больше 10 лет в нашей стране в канун Дня Победы проходит акция «Зажги свечу». В Воскресенске вспомнить подвиг прадедов традиционно приходят к мемориалу «Вечный огонь».

Заместитель главы городского округа Воскресенск поприветствовал всех участников акции «Зажги свечу», он рассказал о том, как важно помнить и передавать из поколения в поколение подвиг, которые совершили герои Великой Отечественной войны.

Для молодых ребят символом гордости и единения поколений в очередной раз стал «Вальс победы».

«Наш с вами долг сохранить память о тех страшных событиях, о героизме нашего народа, и сегодня люди в городах, селах идут к памятникам обелискам, братским могилам, чтобы зажечь свечу памяти, чтобы сказать, ничто не забыто, никто не забыт», - Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко.

27 миллионов жизней унесла Великая Отечественная война. Жители Воскресенска вместе с огромной страной приближали победу, как могли, ковали ее в боях и тылу. Каждый, кто спустя 79 лет пришел сказать спасибо за мирное небо над головой, зажег свечу в память о героях своей семьи и о каждом не вернувшемся солдате.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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