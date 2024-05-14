Акция «Возьми друга из приюта» прошла в Наро-Фоминске
Акция «Возьми друга из приюта» прошла в Наро-Фоминске во второй раз. Ее организовали при поддержке администрации округа. В добрые руки отдали уже около десятка животных.
Среди помощников и волонтеров акции были ребята из экологического объединения «Зеленый патруль».
«Мы здесь уже второй раз, каждый год принимаем участие, чтобы животные нашли себе хозяев. Если уже взял собаку - нужна ответственность за нее и уход - это же друг», - поделился активист эковолонтерского объединения «Зеленый патруль» Данила Морозовский.
Специалисты делятся с новыми хозяевами всеми необходимыми рекомендациями по уходу за питомцем. В добрые руки отдают с соблюдением всех ветеринарных и юридических норм.
«В прошлом году за год мы провели 18 подобных выставок и очень большое количество наших четвероногих друзей нашли себе новые семьи. Мы не просто передаем животных всем желающим, но еще и отслеживаем их судьбу - наши волонтеры регулярно связываются с новыми владельцами», - рассказала член Общественной палаты Московской области Александр Кумохин.
Помимо выставки животных, в день акции было много интересных активностей. Например, мастер-классы от опытных кинологов и конкурс чтецов.
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