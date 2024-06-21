Акция «Вода России» прошла в деревне Золотово под Воскресенском

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Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатные тренинги о развитии бизнеса. Они пройдут 25 и 27 июня.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, мероприятия организует центр «Мой бизнес» при поддержке филиала Президентской академии. Тренинги пройдут под руководством опытных экспертов в Красногорске.

Занятия состоятся 25 и 27 июня, участникам расскажут о разработке и создании контента для соцсетей. Предприниматели смогут разработать план продвижения своих товаров и услуг, научатся снимать и монтировать видео и пользоваться сервисами SMM-специалиста.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

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