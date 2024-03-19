Акция «Вежливый водитель автобуса» стартовала в «Мострансавто»

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Как рассказали в подмосковном Минтрансе, всего в акции примут участие более девяти тысяч водителей.

Специалисты «Мострансавто» будут использовать разные инструменты оценки, а цель мероприятия - проверить соблюдение стандарта работы водителя в компании.

Водителей, которые наберут минимальные баллы, направят на повторное обучение. Как отметили в компании, стандарт работы требует опрятного внешнего вида, внимания к пассажирам и вежливости к другим участникам дорожного движения.

Акция продлится до 19 апреля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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