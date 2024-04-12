Акция в пользу здорового образа жизни прошла в колледже Воскресенска

На встрече инспекторы по делам несовершеннолетних подробно рассказали о негативных последствиях, которые могут настигнуть молодых людей в случае вовлечения в незаконную деятельность. Особое внимание уделили административной и уголовной ответственности за совершение преступлений и правонарушений.

Полицейские привели реальные примеры из практики, демонстрируя, как нарушение закона может негативно сказаться на будущем молодых людей.

Кроме того, полицейские напомнили студентам о недопустимости нахождения на улицах и в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых, подчеркнув важность соблюдения правил общественной безопасности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».