Акция в память о погибших в Crocus City Hall пройдет в Воскресенске

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Присоединиться к акции могут все неравнодушные жители городского округа. Начало мероприятия в 20:00.

По всей России 24 марта объявлен днем общенационального траура. Днем в Воскресенке к мемориалу возложили сотни.

Стараются поддержать в Воскресенске и раненых. Более 55 литров крови сдали доноры округа за вчерашний день. В том числе одним из первых к акции присоединился и глава муниципалитета Алексей Малкин.

В результате теракта, который случился в в Crocus City Hall 22 марта перед началом концерта группы «Пикник», погибли 133 человека. Свыше ста пострадали.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее объявил сбор пожертвований семьям погибших. Он также поблагодарил жителей Подмосковья, которые максимально стараются помочь пострадавшим.