Акция в память о погибших детях Донбасса прошла в Балашихе

Участие в памятной акции вместе с жителями и волонтерами принял председатель Совета депутатов Балашихи, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов. Из зажженных свечей они выложили фигуру ангела с подписью «Донбасс».

«Более 300 детей Донбасса погибло за 10 лет войны. Плохо, когда мирные жители гибнут, а когда дети - вдвойне больнее! Мы зажигаем эти свечи в память об убитых детях Донбасса. Эту боль невозможно ничем залечить - зло должно быть и будет наказано», - сказал Попов.

Напомним, 27 июля 2014 года вооруженные формирования Украины обстреляли Горловку из установок залпового огня «Град». Тогда погибли 22 мирных жителя, среди которых было четверо детей. Памятная дата была учреждена указом главы Донецкой Народной Республики в 2022 году, а символом этого дня стал бумажный журавль.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».