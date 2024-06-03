Акция «Удача в быстрых платежах!» стартовала в Подмосковье

Внести оплату можно в личном кабинете клиента МосОблЕИРЦ на официальном сайте , а также в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». При этом сумма должна быть не меньше, указанной в квитанции в графе «Итого к оплате». Совершить оплату необходимо до 15 числа.

Акция продлится два месяца. Раз в месяц организаторы при помощи генератора случайных чисел определят 10 победителей, которые получат по 3 999 рублей. Эта сумма будет зачислена на лицевой счет для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Более подробная информация о сроках и условиях проведении акции размещена на портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».