Акция «Трезвый водитель» стартовала в Подмосковье 8 июля

Как пояснили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, ежедневно автоинспекторы, общественники и волонтеры будут контролировать сельские территории, СНТ, коттеджные поселки и места отдыха у водоемов. Также пройдут рейды, цель которых - проверить на одном участке максимальное количество водителей на предмет алкогольного опьянения.

В ведомстве напомнили, что за пьяную езду придется заплатить штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителям грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы.

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