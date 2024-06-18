Акция «Свеча памяти» пройдет в Одинцовском округе

Участниками акции станут представители движения «Волонтеры Подмосковья», Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», военнослужащие и депутаты округа.

Ночью 22 июня на берегу реки пройдет «Открытый микрофон». Здесь прозвучат стихи и проза военных лет и русская классическая музыка. На рассвете память погибших в годы войны почтут минутой молчания. Организатором акции выступает Одинцовский молодежный центр при поддержке администрации округа.

Место проведения акции выбрано не случайно. Именно здесь осенью 1941 года советские войска оттесняли немецко-фашистских захватчиков, наступавших на столицу. На севере они вышли к каналу Москва-Волга, на юго-востоке двигались к Рязани. Тем самым фашисты пытались взять город в кольцо.

На Можайском направлении сражалась 50-я Краснознаменная стрелковая дивизия. Благодаря героизму бойцов на правом берегу Москвы-реки удалось создать оборонительные рубежи, ставшие для захватчиков неприступными. Вопреки значительному преимуществу в численности и вооружении, преодолеть защиту Красной армии на данном участке противнику не удалось.

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