Акция «Свеча Памяти» пройдет в Лобне 22 июня

Делегация из Африки познакомилась с предпринимателями Московской области. В рамках визита иностранных коллег под руководством министра по делам главы государства Республики Зимбабве Лавмора Матуке прошла встреча с заместителем председателя правительства, министром инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатериной Зиновьевой и производителями региона.

Екатерина Зиновьева подчеркнула, что Московская область и Зимбабве продолжают наращивать экономическое сотрудничество. В прошлом году товарооборот между сторонами вырос в два раза и достиг отметки в четыре миллиона долларов. При этом Подмосковье в основном экспортирует соль, серу, удобрения и камень.

«Основные импортируемые из Зимбабве товары - кофе, чай, мате и пряности. Также активно развивается инвестиционное взаимодействие. Достигнуты договоренности о подписании меморандума о сотрудничестве с проработанной дорожной картой», - указала Зиновьева.

Зампред отметила, что Подмосковье сотрудничает с Зимбабве в химической отрасли и по фармпроизводству. Так, компания «Август» из подмосковной Черноголовки, ведущий российский производитель средств защиты растений, из года в год наращивает экспорт своей продукции в эту африканскую республику и заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Зимбабве.

Зимбабве осуществляет закупку до 90% медикаментов у иностранных производителей. Представители бизнеса из Подмосковья выразили готовность принять участие не только в снабжении самими товарами, но и в развитии фармацевтического сектора в странах Африки.

Группа компаний «ХимРар», известная как один из лидеров в области разработки и производства инновационных лекарственных средств в России, обсудила с членами делегации вопросы поставки ряда своих продуктов, а также научное сотрудничество по созданию новых препаратов, необходимых для системы здравоохранения Зимбабве.

Кроме того, в ходе встречи участники обсудили перспективные направления сотрудничества, такие как промышленность, строительство жилья и туризм.

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