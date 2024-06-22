22 июня 2024, 21:19

Акция «Свеча памяти» прошла в Воскресенске

Администрация г.о. Воскресенск
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В преддверии Дня памяти и скорби, который отмечается 22 июня, в городском округе Воскресенск прошла торжественная церемония у мемориала «Вечный огонь». Участники акции зажгли свечи в память о миллионах жертв Великой Отечественной войны.

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В мероприятии участвовали сотрудники администрации округа, представители полиции, образовательные организации, члены местного отделения «Опора России», волонтеры, юнармейцы и члены военно-патриотических организаций.

Глава Воскресенска Алексей Малкин подчеркнул значимость даты и отметил, что эту священную память мы будем передавать детям и внукам. Особенно актуально это сегодня, когда идет специальная военная операция, а наши воины снова отстаивают свободу и независимость родины.

Напомним, ровно 83 года назад началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей и унесла жизни более 27 миллионов людей. Участники акции выразили свою благодарность и уважение к подвигу народа, который встал на защиту отечества.

Воскресенск Великая Отечественная война
22 июня 2024, 22:24
Глава Чехова Михаил Собакин проверил работу котельной в поселке Новый Быт
пресс-служба администрации г.о. Чехов
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После планового ремонта котельной в поселке Новый Быт глава городского округа Чехов Михаил Собакин лично провел инспекцию объекта. В результате ремонтных работ, которые включали дополнительные экспертизы котлов и капитальный ремонт участка трубопровода, подача горячей воды была полностью восстановлена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Глава округа сообщил, что котельная включена в Государственную программу по модернизации объектов теплоснабжения. В текущем году запланированы проектно-изыскательские работы, а на 2025 год намечен капитальный ремонт.

В ходе визита сотрудники котельной обратились к Михаилу Собакину с жилищным вопросом, на что было дано поручение рассмотреть возможность предоставления им жилья в общежитии.

Также глава округа осмотрел внутридворовые территории поселка и дал поручения убрать мусор и привести в порядок контейнерную площадку, установить ограждение возле раскопанного участка у дома № 29, покрасить и отремонтировать лавочки, мусорные баки и заборы, а также ликвидировать лужу и предотвратить последующие подтопления дороги.

Особое внимание уделили состоянию детских площадок. Глава поручил контролировать наличие песка, отремонтировать все элементы качелей и каруселей.

Благоустройство ЖКХ Чехов
22 июня 2024, 22:01
Жители Чехова выложили инсталляцию из 800 свечей ко Дню памяти и скорби
Пресс-служба г.о. Чехов
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Жители городского округа Чехов приняли участие в акции «Свеча памяти». Это мероприятие, приуроченное к 25-летию памятника Великой Победе, собрало около 250 человек у монумента, включая школьников, студентов, членов общественных объединений и военно-патриотических клубов.

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Глава муниципалитета Михаил Собакин выразил признание и благодарность бойцам, защищающим родину в опасных зонах и отметил, что эта акция напоминает нам о цене мира, которую мы оплачиваем трудом, болью и нечеловеческими страданиями.

Заместитель благочинного церкви Деонисий Пугачев подчеркнул, что в этом году 22 июня совпало с родительской субботой, день памяти ушедших предков.

Участники акции взяли по одной из 800 свечей и выложили на брусчатке перед памятником надпись «Чехов помнит», которую дополнил журавль, как символ бессмертия душ, павших в войнах и конфликтах.

Памятники Чехов Великая Отечественная война
22 июня 2024, 20:34
Труженица тыла Антонина Власова из Красногорска отметила вековой юбилей
пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Ветеран труда и труженица тыла Антонина Ивановна Власова из Красногорска отметила свой 100-летний юбилей в окружении большой и любящей семьи. От имени главы округа Дмитрия Волкова ее поздравил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов и вручил памятные подарки.

Антонина Ивановна родилась в 1923 году в деревне Слепцово Ярославской области и всю свою жизнь посвятила труду на благо страны. В годы Великой Отечественной войны она работала на заводе, который производил боеприпасы, а после войны продолжила свою деятельность в различных сферах промышленности. За свои заслуги и неутомимый труд она неоднократно награждена государственными наградами.

Богдан Андриянов отметил, что в июне несколько долгожителей городского округа отметят юбилей. Это большая честь - лично приехать и поздравить их, сказать теплые слова, ведь каждая история жизненного пути этих людей достойна большого исторического фильма.

На празднование юбилея пришли дети, внуки и пятеро правнуков Антонины Ивановны, которые считают ее своим главным вдохновением и опорой, а сама именинница называет их своим главным богатством.

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Красногорск Праздники Ветераны
22 июня 2024, 20:01
Мемориал павшим за Отечество воинам открыли в Подольске
Пресс-служба городского округа Подольск
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Торжественное открытие мемориала в честь воинов, павших за Отечество, состоялось в Подольске. Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби.

Город Подольск известен как место, где живут истинные герои, и здесь прилагаются все усилия, чтобы их подвиги навсегда остались в памяти соотечественников. В День памяти и скорби был открыт новый памятник на Лемешовском кладбище, который должен стать символом бесконечной благодарности за мужество, верность и отвагу солдат.

При разработке мемориала, от выбора места до создания композиции, администрация консультировалась с жителями и семьями военнослужащих. Идею поддержало Подольское благочиние. Автором памятника стал Илья Дюков.

Почетные гости, такие как депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Фетисов, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, депутат Мособлдумы Павел Максимович, председатель горсовета Алексей Никулин, участники спецоперации, ветераны и родственники защитников, присутствовали на этом важном событии вместе с жителями Подольска.

«Светлая память ушедшим защитникам Отечества. Быть воином - жить вечно», - заявил глава Подольска Григорий Артамонов.

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Подольск Памятники

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