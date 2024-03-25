Акция «Свеча памяти» прошла в Воскресенске в день общенационального траура
Жители Воскресенска поучаствовали в акции «Свеча памяти» в день общенационального траура. Она прошла на одной из центральных площадей города — вблизи Ледового дворца «Химик».
Организатором акции в память о жертвах теракта подмосковном Crocus City Hall выступило местное отделение партии «Единая Россия». Весь день жители города приходили к стихийному мемориалу и приносили цветы, свечи, игрушки.
Воскресенск скорбит вместе со всей страной. На всех государственных и муниципальных учреждениях приспущены национальные флаги.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил траурную акцию «Журавли». Он поблагодарил людей за помощь и неравнодушие.
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