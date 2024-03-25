Акция «Свеча памяти» прошла в Наро-Фоминске в день общенационального траура

Горожане зажгли свечи в память о погибших. Среди жителей, пришедших на площадь Победы были и зрители несостоявшегося концерта. Одна из них - Дарья, которая поехала в «Крокус» вместе с мужем и детьми.

«Мы как раз входили в зал, когда раздались выстрелы. Мужчина рядом сказал: „Хлопушка!“, но сразу стало понятно, что это не хлопушки. Крики, паника. Мы побежали, как потом выяснилось, через ВИП-ложи и гримерки. Я думала об одном: любой ценой надо спасти детей. Один из них был у меня на руках. И мы бежали, бежали, бежали….», - поделилась она.

Каждого погибшего почтили минутой молчания. Из свечей у мемориала выложили слова «Крокус. Скорбим».

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек , число пострадавших выросло до 182.

В крайне тяжелом состоянии остаются 12 взрослых. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.

Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.