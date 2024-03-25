Акция «Свеча памяти» прошла на Советской площади в Солнечногорске

Напомним, вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» произошел теракт в Crocus City Hall в Красногорске. По последним данным, в результате погибли 137 человек , число пострадавших выросло до 182.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил траурную акцию «Журавли». Он поблагодарил людей за помощь и неравнодушие.

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Жители Солнечногорска вместе со всей страной выразили поддержку и солидарность раненым и семьям погибших в теракте. К мемориалу «Солнечногорцам - защитникам Отечества» принесли цветы, игрушки, зажгли лампады и свечи.

«Сотни свечей зажгли жители Солнечногорска в память о жертвах теракта в „Крокус Сити Холл“. Спасибо всем, кто в этот дождливый вечер пришел на Советскую площадь. Вечная память погибшим. Мы не забудем», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Жители Солнечногорска вместе со всей страной выразили поддержку и солидарность раненым и семьям погибших в теракте. К мемориалу «Солнечногорцам-защитникам Отечества» принесли цветы, игрушки, зажгли лампады и свечи.

«Сотни свечей зажгли жители Солнечногорска в память о жертвах теракта в „Крокус Сити Холл“. Спасибо всем, кто в этот дождливый вечер пришел на Советскую площадь. Вечная память погибшим. Мы не забудем», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» произошел теракт в Crocus City Hall в Красногорске. По последним данным, в результате погибли 137 человек , число пострадавших выросло до 182.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил траурную акцию «Журавли». Он поблагодарил людей за помощь и неравнодушие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».