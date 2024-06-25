Акция «Свеча памяти» прошла на Аллее Славы в Видном

Во время церемонии была объявлена минута молчания, после чего жители возложили цветы к «Вечному огню». Затем из зажженных свечей активисты выложили на площади у мемориала слова «помним» и «скорбим».

«Сегодня мы собрались, чтобы почтить память тех, кто защищал нашу родину в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Эта война оставила след в каждой семье, и мы обязаны помнить и чтить каждого, кто жертвовал своей жизнью за будущее нашей страны», - сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Участниками торжественных мероприятий в этот день стали депутаты Ленинского округа, настоятель Успенского храма, иеромонах Софроний Горохольский, полицейские, ветераны, волонтеры, представители администрации и «Молодой гвардии Единой России».

Всего ко Дню памяти и скорби в муниципалитета прошли свыше 20 мероприятий, в том числе концерт-реквием на площади у кинотеатра «Искра».

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