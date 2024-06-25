25 июня 2024, 15:00

Акция «Свеча памяти» прошла на Аллее Славы в Видном

Администрация Ленинского городского округа
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Торжественное мероприятие прошло на Аллее Славы в Видном ко Дню памяти и скорби. Участники акция «Свеча памяти» зажгли сотни огней в честь героев Великой Отечественной войны.

Во время церемонии была объявлена минута молчания, после чего жители возложили цветы к «Вечному огню». Затем из зажженных свечей активисты выложили на площади у мемориала слова «помним» и «скорбим».

«Сегодня мы собрались, чтобы почтить память тех, кто защищал нашу родину в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Эта война оставила след в каждой семье, и мы обязаны помнить и чтить каждого, кто жертвовал своей жизнью за будущее нашей страны», - сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Участниками торжественных мероприятий в этот день стали депутаты Ленинского округа, настоятель Успенского храма, иеромонах Софроний Горохольский, полицейские, ветераны, волонтеры, представители администрации и «Молодой гвардии Единой России».

Всего ко Дню памяти и скорби в муниципалитета прошли свыше 20 мероприятий, в том числе концерт-реквием на площади у кинотеатра «Искра».

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Видное Ленинский округ Великая Отечественная война
25 июня 2024, 15:05
Тхэквондисты из Лобни сдали экзамен на черные пояса
Администрация г.о. Лобня
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Девять спортсменов из Лобни сдали экзамен на черные пояса по тхэквондо. Аттестация прошла в Подмосковье.

Аттестацию проводил мастер Им Гук Хен, имеющий восьмой дан. Воспитанники спортивного клуба «Центр-Восток» из Лобни сдали экзамен успешно. Черные пояса получили девять человек: Михаил Далов, Екатерина Антонич, Дмитрий Малыгин, Александр Медведев, Амина Магжанова, Ясмина Калита, Тимур Ахмедов, Ахмет Эметов. Также на третий дан экзамен сдал тренер клуба.

Отметим, что развитию спорта в округе уделяют особое внимание. В Лобне действуют 18 бюджетных спортивных секций. Их воспитанники регулярно побеждают на соревнованиях разного уровня.

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Спортсмены Лобня
25 июня 2024, 14:54
Подмосковная Система-112 приняла около 2 тысяч СМС с начала года
Unsplash
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Жители Московской области могут обратиться в Систему-112 с помощью СМС-сообщения. С начала года служба спасения приняла около двух тысяч заявлений данным способом.

В первую очередь такой способ обращения удобен для лиц с нарушением слуха и речи. Получив заявку, операторы 112 направят на помощь необходимые экстренные службы.

Напомним, всего за время существования данной функции операторы обработали около 600 тысяч СМС от жителей Подмосковья.

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Спасатели
25 июня 2024, 14:53
Процедуру получения протезов и слуховых аппаратов упростили в Подмосковье
Unsplash
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Жители Московской области, не имеющие инвалидности и нуждающиеся в протезировании, могут претендовать на бесплатное слухопротезирование и протезно-ортопедическую помощь. Теперь процедуру получения услуги упростили. Подать заявление можно можно по ссылке.

«Мы упростили процесс оформления документов для жителей и теперь при подаче заявления не потребуется предоставлять медсправку, она будет запрошена автоматически из поликлиники», - отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

По ее словам, ежегодно услуга предоставляется трем тысячам человек. Теперь им не придется получать бумажное направление в протезную организацию, обеспечение изделиями будет осуществляться по электронным спискам.

Напомним, что при подаче заявления на бесплатную протезно-ортопедическую помощь учитывается среднедушевой доход семьи, который не должен превышать трехкратной величины прожиточного минимума. Эти условия не относятся к слухопротезированию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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Здравоохранение Поликлиники Госуслуги
25 июня 2024, 14:39
Жители Подмосковья оформили более 150 тысяч медсправок онлайн с января
Пресс-служба Минздрава МО
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Жители Подмосковья могут заказать онлайн девять видов справок. С начала года такой возможностью воспользовались свыше 150 тысяч раз.

В электронном виде можно получить справки для абитуриентов, оформления путевок в санатории или детские лагеря, об отсутствии контактов с инфекционными больными и другие.

Документ можно получить в электронном виде всего за несколько кликов, справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг « Здоровье ». С начала года оформлено уже более 150 тысяч электронных медицинских справок», отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Сертификат о прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для других выписок обязательно наличие свежего профосмотра.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Госуслуги

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