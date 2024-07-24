Акция «Собери ребенка в школу» пройдет в Химках до конца лета

Самое необходимое к школе вручат семьям первоклассников, у которых доход ниже прожиточного минимума.

«К учебному году необходимо подготовить набор канцелярии, учебные принадлежности, несколько комплектов одежды и обуви для занятий. Хочу отметить, что это большие затраты, особенно для многодетных или малообеспеченных семей. Специально для этого в Химках ежегодно запускают подобную акцию, и мы с депутатским корпусом принимаем в ней участие», - поделился депутат Совета депутатов, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

Фонд принимает форму и спортивные принадлежности для детей школьного возраста. Пункт приема расположен по адресу: улица Кирова, дом 19.

График работы: по будням с 9:00 до 18:00.

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