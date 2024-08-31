Акция «Собери ребенка в школу» прошла в Истре

В мероприятии приняли участие неравнодушные жители, депутаты и предприниматели. Помогали собрать детей в школу из многодетных семьей, находящимся в сложной жизненной ситуации, а также семьям участников СВО. Ребятам вручили рюкзаки со всем необходимым в школе: тетрадями, пеналами, ручками, карандашами, альбомами, кисточками, красками и многим другим. Заместители главы округа лично поздравляли будущих первоклассников с праздником. А жители приносили школьные принадлежности в пункты приема. В этом году к акции «Собери ребенка в школу» присоединились тысячи жителей городского округа Истра.

В прошлом году такую помощь получили почти 220 тысяч детей по всей стране. При этом более 60 тысяч - это дети из Донбасса и Новороссии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе в школы пойдет рекордное количество детей: один миллион и 84 тысячи ребят.

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