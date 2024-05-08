Акция «Синий платочек Победы» прошла в аэропорту Шереметьево
Танцевальный флешмоб «Синий платочек Победы» провели в аэропорту Шереметьево в преддверии 79-й годовщины Победы. Традиционно он прошел в зале вылета Терминала «В». Вальс вместе станцевали бортпроводники, пилоты, волонтеры, школьники и пенсионеры.
Особым подарком для гостей аэропорта помимо танца стали голубые платочки - символы мирного неба. Подобные акции в воздушной гавани проводят уже не первый год накануне 9 Мая.
«Синий платок - это символ женской верности и веры в победу еще со времен ВОВ. Мне очень нравится песня „Синий платочек“ Клавдии Шульженко. В ней отражается боевой дух. Для солдат этот платочек был символом близких людей, которые ждут дома», - отметила автор и руководитель программы поддержки женщин и укрепления мира «Синий платочек» Анна Данилова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.
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