Акция «Сдай старые шины» стартует 1 апреля в Подмосковье

Проведение акции приурочено к смене сезона, когда водители избавляются от старых шин и ставят новые.

«Зимой автомобилисты используют шины с шипами. По законодательству до 1 мая все автомобилисты должны поменять эти шины, иначе будут штрафные санкции. Поэтому, конечно же, мы не можем стоять без участия и не помочь нашим автомобилистам еще и заработать на резине», - рассказала Лилия Белова.

Спонсорами акции являются два завода-переработчика ненужных шин или бывшей в употреблении резины. Ее цель - минимизировать захоронения в землю полезных фракций.

«Акция стартует 1 апреля и продлится до 15 мая. Это первый раз в этом году наши переработчики попросили увеличить ее на две недели, обычно мы месяц проводим», - поделилась Лилия Белова.

Она подчеркнула, что за первое место предусмотрен сертификат на покупку шин или других изделий на 20 тысяч рублей.

«Второе место - 15 тысяч рублей, а третье место - 10 тысяч рублей. Так как у нас две компании-партнера, у нас будет два первых места, два вторых и два третьих места. И, конечно, всегда специальный приз», - отметила специалист.

Для того чтобы принять участие в акции необходимо привезти старые шины и сделать фотографию на фоне плаката «Мегабака». При этом креативность участников с каждым годом растет.

«Фото должно быть обязательно креативным. Не просто сфотографировать и даже порой не зависит от количества сданных шин», - добавила Лилия Белова.

Далее необходимо разместить фотографию в социальных сетях с хештегом #сдалшинынаМегабак, откуда их заберут на рассмотрение жюри.

Узнать о том, где расположены площадки «Мегабака» в Подмосковье можно на официальном сайте акции. Там же можно найти всю подробную информацию о ее проведении Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».