Акция «Родительская приемка» прошла в гимназии № 4 в Химках

«Родительская приемка» - это общественная инициатива, которая направлена на обеспечение комфорта и безопасности детей во время образовательного процесса. Участники комиссии осмотрели классы, спортивный зал, столовую, а также проверили обеспечение школы системой пожарной безопасности и санитарно-гигиенические условия.

«Приемка в гимназии № 4 подтвердила готовность заведения к новому учебному году к приему учеников. Я считаю, мы должны создавать все условия для полноценного развития детей. Депутаты являются связующим звеном между жителями и органами власти, представляя интересы своих избирателей и активно участвуя в решении вопросов, касающихся образования и благополучия детей», - подчеркнул муниципальный депутат городского округа Химки Валентин Герасимов.

Школа «Триумф» - одним из лидеров образования в Химках. В прошлом году из ее стен выпустились 42 медалиста.

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