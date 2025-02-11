Акция помощи участникам СВО ко Дню защитника Отечества началась в Чехове

К акции присоединились неравнодушные жители, которые принесли теплые вещи, связанные своими руками, продукты питания и медикаменты, а дети - письма, открытки и рисунки.

«Часть гуманитарного груза в виде одежды, тактических рюкзаков, обуви и некоторых необходимых вещей, которые требуются ребятам, собрали, чтобы в дальнейшем передать», - добавил заместитель главы Вадим Шевырев.

Акция «Тепло для Героя» продлится в Чехове до 23 февраля. Каждый может принять в ней участие. Пункт сбора расположен в Общественной приемной партии «Единая Россия» в доме № 21 на улице Дружбы. Время работы по будням: с 10:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

Глава муниципалитета Михаил Собакин и его заместитель Вадим Шевырев приняли в ней участие.

«В качестве гуманитарной помощи мы собрали и передали для наших военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, а также тех, кто проходит лечение в госпиталях, одежду, обувь, термобелье, тактические сумки и перчатки. Это все, в чем больше всего сейчас нуждаются наши бойцы и на что поступил от них запрос», - отметил Михаил Собакин.