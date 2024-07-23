23 июля 2024, 21:54

Акция помощи пострадавшим в ДТП детям «Пластик рулит» стартовала в Мытищах

Unsplash
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Молодежный Центр «Импульс» в Мытищах приглашает жителей принять участие во Всероссийской акции «Пластик рулит» в помощь детям, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. Акция пройдет с 24 июля по 16 августа.

Акция «Пластик рулит» - вторая Всероссийская акция Благотворительного фонда поддержки пострадавших в ДТП детей имени Наташи Едыкиной. Мероприятие организовано при содействии Общенационального Союза некоммерческих организаций России.

Это мероприятие привлечет внимание людей не только к проблемам экологии, утилизации отходов и вторичной переработки пластика, а также к культуре поведения на дорогах.

Акция «Пластик рулит» пройдет с 24 июля по 16 августа. Пункт сбора пластика организован центре «Импульс» в рамках Арт-пространства «Импульс.Арт» по адресу: город Мытищи, улица Силикатная, дом 12.

Сдать в переработку можно пластиковые бутылки, канистры, пластиковые крышечки и пластиковые ящики. Собранное сырье передадут в пункт переработки, а вырученные средства направят на лечение и восстановление пострадавших в ДТП детей.

Более полная информация об акции на официальном сайте Фонда.

Подробнее о Молодежном Центре «Импульс» можно узнать здесь.

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Благотворительность Дети Мытищи Волонтеры ДТП
23 июля 2024, 21:56
Детский омбудсмен Мишонова предложила повысить возраст медсогласия
пресс-служба УПР в МО
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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила повысить возраст медицинского согласия. Сейчас принять решение о лечении, самостоятельно сдать анализы и держать результаты обследования в тайне от родителей подростки имеют право с 15 лет.

По мнению Мишоновой, так как до 18 лет родители несут ответственность за ребенка, они же и должны иметь полный доступ к медицинской карте ребенка, знать все о его здоровье и давать согласие на медицинские манипуляции.

Она добавила, что подростки после 15 лет сами принимают решение об аборте, прививках, различных операциях, однако не все способны принимать взвешенные решения.

«Некоторые медицинские манипуляции могут пагубно отразиться на здоровье молодых людей. Все манипуляции должны проводиться с согласия и ведома законных представителей», - подчеркнула Мишонова.

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Дети Здравоохранение Законы
23 июля 2024, 21:12
Параспортсмены из Мытищ победили на чемпионате России по легкой атлетике
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Спортсмены из Мытищ Татьяна Альмухаметова и Даниил Куранов вновь заняли верхние ступеньки пьедестала на чемпионате России по спорту слепых и лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по легкой атлетике. Соревнования прошли в Чебоксарах.

Свое чемпионское звание подтвердила легкоатлетка Татьяна Альмухаметова: она выиграла две золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров. Двухсотметровка - любимая дистанция Татьяны. По словам спортсменки, главная цель на соревнованиях - улучшить свои результаты. Уже в августе Татьяна побежит вместе со здоровыми спортсменами, ей предстоит подтвердить звание кандидата в мастера спорта.

Золотой медалью наградили и Даниила Куранова. Юноша с самого старта взял лидерство, уверенно выиграв бег на 800 метров.

Слабовидящие спортсмены Федор Лысиков и Софья Воронина стали дебютантами состязаний. Ребята получили отличный опыт, готовы тренироваться и выступать и дальше.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи Инвалиды Чувашия
23 июля 2024, 20:52
Более 4 тысяч операций провели в онкодиспансере Подмосковья с начала года
Московский областной онкологический диспансер
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Около 4,5 тысяч операций провели врачи Московского областного онкологического диспансера в начала года. Медицинский центр оснащен самым современным оборудованием, а в работе используются новейшие технологии.

«Все операционные оснащены видео-эндохирургическими стойками и электрохирургическими аппаратами, которые позволяют врачам выполнять современные эндоскопические операции и диагностические процедуры через небольшие проколы тканей, оперировать малотравматичным способом», - рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера Алексей Колтович.

Кроме того, в операционных используется ламинарный поток воздуха с очисткой, обеззараживанием и кондиционированием для обеспечения высокой стерильности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Технологии
23 июля 2024, 20:37
Перевозчик «Автолайн-Мытищи» обновил более 25 автобусов с начала мая
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С начала мая 2024 года частный перевозчик ООО «Автолайн-Мытищи» заменил свыше 25 старых городских автобусов на новые. В планах — обновление машин на маршруте № 34К.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в начале года заявил, что в 2024 году в регионе запланирована крупнейшая программа обновления автобусного парка. И касается это не только Мострансавто.

Автопарк компании ООО «Автолайн-Мытищи» начали обновлять с мая: больше 25 отработавших свой срок автобусов заменили на современные и надежные машины марки «ГАЗ-А64R45».

К примеру, с 7 мая на маршруте № 13К вышли на линию девять новых автобусов, с 23 мая прибыли шесть новых машин на маршрут № 8К, а в начале июля на маршруте № 177К начали возить пассажиров еще девять транспортных средств. Также значительно улучшили качество обслуживания на маршруте № 1294К: там добавили два новых автобуса.

В планах - замена машин на маршруте № 34К. Новые автобусы уже стоят в автопарке, после установки навигаторов они выйдут на линию.

Обновление автобусных парков улучшает качество транспортного обслуживания, делает комфортными условия для пассажиров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Автобусы

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