Акция «Покорми птиц зимой» прошла в парках Воскресенска

В парке усадьбы Кривякино методисты дома культуры «Цементник» провели игровую программу «Кормушка, словно избушка». Детям рассказали, насколько сильно птицы влияют на экосистему. В конце ребят собрали и установили в парке еще одну кормушку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Она обновляется каждый день.

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Во время экологический беседы в парке культуры и отдыха «Москворецкий» ребята узнали, какие птицы остаются зимовать и чем их можно кормить. Затем они отправились на прогулку по парку и наполнили кормушки угощением.

В доме культуры рабочего поселка имени Цюрупы прошел мастер-класс по изготовлению кормушек. После ребят развесили свои поделки на деревьях.