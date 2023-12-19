Акция «Покорми птиц» прошла в детском саду № 4 в Дмитрове

Такая акция впервые прошла в Дмитровском округе в 2018 году по инициативе регионального министерства экологии. Она призвана помочь птицам, кормовая база которых сильно сокращается зимой. В холода естественный корм становится для птиц практически недоступным, многие из них погибают от голода.

Отметим, что хорошая кормушка должна иметь бортики и крышу, чтобы корм не сдувало ветром. Для птиц лучше всего подойдут нежареные и несоленые семечки подсолнечника, просо, кусочки свежих или сушеных фруктов, несоленое свиное сало или вареное мясо, крошки белого хлеба.

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Жителей округа призвали присоединиться к акции. Так, ребята и педагоги из детского сада № 4 «Золотая рыбка» уже установили кормушки и наполнили их зернами.