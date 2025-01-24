Акция по выбору предметов для ЕГЭ прошла для школьников Подмосковья

В Министерстве образования Московской области отметили, что акция помогает снять психологическое напряжение перед экзаменами как у учащихся, так и у их родителей. В рамках мероприятия представитель Центра сопровождения набора Университета «Дубна» Юлия Вазенмиллер рассказала участникам, как грамотно спланировать стратегию сдачи ЕГЭ и подачи документов.

Школьники также смогли задать вопросы представителям ведущих вузов. Ребятам разъяснили тонкости поступления как на технические, так и на гуманитарные специальности.