Акция по утилизации елок пройдет в Подмосковье с 15 января по 10 февраля

Все собранные деревья отправят на переработку, где специализированные машины для дробления превратят их в щепу. В среднем одно устройство может измельчать от 1,2 тысячи до 1,8 тысячи елей за восемь часов.

Полученная щепа найдет применение в различных сферах. Ее будут использовать для благоустройства парков и природных территорий в качестве отсыпки троп, а также в сельском хозяйстве для защиты почвы от пересыхания и сорняков.

Кроме того, она найдет применение в городском хозяйстве для отсыпки клумб и создания вольеров для животных в зоопарках.