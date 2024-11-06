Акция по списанию пени за просроченные платежи по ТБО началась в Одинцове

Собственники частных домов и юридические лица в Подмосковье, имеющие задолженность, могут погасить основной долг и не платить пени, начисленные с января 2019 по ноябрь 2024 года. Стоит отметить, что участникам необходимо подать заявку с 1 ноября 2024 года по 31 января 2025 года.

Чтобы принять участие в акции, достаточно погасить долг: пени будут списаны автоматически. Юридическим лицам дополнительно нужно отправить Акт сверки без задолженности на почту info@ruzskyro.ru. Но есть и важное условие: акция не распространяется на пени, взысканные судом, а также на пени, которые находятся в процессе судебного разбирательства.

Если есть вопросы по задолженности и организации акции, необходимо обратиться по телефону +7 (495) 568-00-59 (ежедневно с 08:00 до 20:00).

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