Акция по сдаче крови для онкобольных детей прошла в Орехово-Зуеве

Перед началом акции председатель Епархиального отдела по работе с медицинскими учреждениями иерей Павел Скрипник и благочинный Ликино-Дулевского церковного округа отец Антоний Рыжаков провели молебен, после чего также стали донорами. Они отметили, что донорство крови - это акт любви и сострадания, соответствующий духу Рождества, и призвали участников продолжать делиться этим благородным даром на протяжении всего года для спасения жизней.

В Центре крови во время акции царила праздничная атмосфера - каждый донор получал небольшие угощения в знак признательности за свой щедрый вклад. Представители учреждения службы крови выразили благодарность всем участникам и Орехово-Зуевскому Благочинию, которые являются надежными партнерами и постоянными донорами Центра.

В результате акции 4 января Московский областной центр крови и его подразделения посетило около 150 доноров, благодаря чему удалось подготовить десятки литров крови для лечебных учреждений Подмосковья.