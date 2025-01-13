Акция по сдаче елок в переработку начнется в Одинцове 15 января

Участие в экологической инициативе не только помогает окружающей среде, но и решает несколько важных проблем. Например, если выбрасывать елки и сосны на обычные мусорные площадки, это осложняет их вывоз. Кроме того, древесина при захоронении выделяет в атмосферу от 13 до 20 килограммов углекислого газа, загрязняя воздух.

Все собранные деревья отправят на переработку. С помощью специальных дробильных машин их превратят в щепу. Один такой аппарат за восемь часов работы перерабатывает от 1200 до 1800 елок. Полученную щепу применяют в различных хозяйственных целях. Например, ее используют для благоустройства парков и природных зон: посыпают ею дорожки. В сельском хозяйстве полученное от переработки елей сырье помогает защитить почву от пересыхания и препятствует росту сорняков. В городском хозяйстве щепу применяют для оформления клумб, а также для обустройства вольеров в зоопарках, создавая комфортные условия для животных.

Ознакомиться с адресами ближайших пунктов приема елей можно на интерактивной карте.